Rula Jebreal a Sanremo, l’indiscrezione sul compenso: ecco quanto ha chiesto alla Rai per la sua ospitata (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il compenso richiesto da Rula Jebreal a Sanremo La presenza della giornalista palestinese naturalizzata italiana Rula Jebreal al festival di Sanremo 2020 continua a far discutere, dopo il via libera della Rai alla sua partecipazione arrivato ieri, martedì 7 gennaio, in seguito a un vertice a piazza Mazzini. Ora il sito d’informazione Dagospia pubblica un’indiscrezione sul compenso che Jebreal avrebbe richiesto a Salini per la sua ospitata al festival, dove interverrà per una sera con un monologo contro la violenza sulle donne. Secondo il sito il cachet di Jebreal sarebbe pari a 25mila euro. Una cifra irrisoria se messa a confronto con i compensi a cui sono abituate le star che presentano ogni anno il festival: da Giorgio Panariello a Fabio Fazio, i mega conduttori dell’Ariston sono soliti guadagnare in media 600mila euro per animare le cinque serate. Paolo Bonolis nel ... Leggi la notizia su tpi

fattoquotidiano : Sanremo 2020, marcia indietro della Rai: Rula Jebreal tra le dieci donne ospiti del Festival - Corriere : La svolta dopo le polemiche: Rula Jebreal sarà a Sanremo - TizianaFerrario : Dignità cercasi. Contenta x Rula e x gli spettatori del festival,ma che tristezza questa vicenda.Servizio pubblico… -