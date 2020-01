Roma, in piazza della Libertà la festa per i 120 anni della Lazio: previste 3mila persone (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Iniziano oggi in piazza della Libertà i festeggiamenti per i 120 anni dalla nascita della Lazio: a partire dalle 14 di oggi fino all'una di notte del 9 gennaio, sono attesi eventi a Roma per celebrare l'anniversario della squadra. Sono attese circa 3mila persone, la Questura ha disposto divieti di parcheggio in tutta la zona. Leggi la notizia su roma.fanpage

_Carabinieri_ : Buona serata da Roma, Piazza Navona. #Carabinieri #PossiamoAiutarvi - Corriere : Schiaffetti alla fedele in Piazza San Pietro, il Papa: «Scusate per il cattivo esempio ... - Comunica_Media : ?Oggi gli #studenti del #Master sono presenti al #VodafoneDay, presso la sede #Vodafone di Piazza dei Santi Apostol… -