Panico da meningite, ecco i dati sulle coperture vaccinali (Di mercoledì 8 gennaio 2020) (foto di HeungSoon da Pixabay) Con cinque casi, di cui due mortali, nel bergamasco, e un decesso a Reggio Calabria, la meningite torna a occupare le prime pagine dei giornali. Eppure, per evitare il Panico, basterebbe una vaccinazione che, come ricorda il ministero della Salute, viene offerta gratuitamente ai bambini e agli adolescenti, le categorie considerate più a rischio. Ma quanti sono i bambini che vengono effettivamente vaccinati contro la meningite? ecco i dati raccolti da Wired nell’ambito dell’inchiesta Vaccini d’Italia.  Di default viene mostrato il dato relativo al 2018, l’anno più recente per il quale siano disponibili i dati. Basta utilizzare il filtro in basso a sinistra nella mappa per selezionare un’altra annualità. Il colore della mappa tende al rosso se la copertura è inferiore al 95%, obiettivo fissato dal ministero, vira al blu se è ... Leggi la notizia su wired

