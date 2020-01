Nuovo codice della strada: maxi multa per chi usa telefonino alla guida (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Norme più stringenti sull'uso dello smartphone alla guida: fino a 1.700 euro di multa e sospensione della patente in caso di recidiva. Ecco tutte le novità In arrivo nuove regole ancora più stringenti per tutti gli automobilisti: sta per cambiare il codice della strada. In particolare, alla Camera dei Deputati è all'ordine del giorno la votazione per le norme di sicurezza che andranno a interessare soprattutto l'utilizzo del telefono cellulare alla guida e l'eccesso di velocità. Tra le nuove norme per la sicurezza infatti c'è un inasprimento delle multe per chi viene sorpreso con lo smartphone in mano mentre si trova alla guida: si parla di un aumento da 422 a 1697 euro e di sospensione della patente fino a tre mesi in caso di recidiva. L'uso del cellulare alla guida è, con l'alta velocità, la principale causa di incidenti sulle strade italiane. Il ... Leggi la notizia su ilgiornale

