“Non ce la faccio più”. UeD, lo sfogo di Valentina Autiero in diretta: lacrime di dolore (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Oggi è andata in onda una puntata del Trono Over a ‘Uomini e Donne’. Si è parlato delle vicende legate a Valentina Autiero, la quale ha chiuso la sua storia con Erik. Quest’ultimo è considerato uno dei Cavalieri più attraenti e si pensa possa conquistare il cuore di un’altra donna a breve. Per Valentina i momenti che sta trascorrendo non sono proprio belli ed ha quindi dato vita ad uno sfogo. Si è soffermata a parlare con la padrona di casa Maria De Filippi ed ha fatto capire di essere una persona seriamente intenzionata a conoscere un uomo al fine di potersi legare. Valentina non è riuscita a trattenere le lacrime ed ha rivelato di sentirsi inadeguata. Anche perché spesso è stata costretta a fare i conti con fallimenti amorosi. Anche se ovviamente non è una tragedia. Andiamo a vedere cosa ha detto la Dama. (Continua dopo la foto) La Autiero ha affermato: ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

