Microsoft Edge per iOS si aggiorna: UI rinnovata e nuova icona (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il browser Microsoft Edge si è aggiornato oggi per iOS introducendo un rinnovamento dell’interfaccia utente e la nuova icona. Novità in questa versione Un nuovo aspetto e un metodo di esplorazione aggiornato per un accesso semplificato a funzionalità come ricerca, preferiti e altro ancora. La nuova icona del browser è ora disponibile. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione di Microsoft Edge per iPhone e iPad è numerata 44.11.9 ed è disponibile al download presso l’App Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Microsoft Edge: link download Leggi la notizia su windowsinsiders

