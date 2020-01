Meghan e Harry si separano dalla Royal Family: l’annuncio su Instagram (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La notizia era già nell’aria, ma si tratta comunque di uno scoop sorprendente: Meghan Markle e Harry hanno deciso di rinunciare al loro ruolo ufficiale all’interno della Royal Family, per godere della loro indipendenza economica e potersi trasferire negli Stati Uniti, quando lo vorranno. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa sul profilo Instagram ufficiale dei Duchi di Sussex. Il comunicato, accompagnato da una bellissima foto del principe Harry e di sua moglie Meghan, rivela le loro intenzioni: “Dopo molti mesi di riflessioni e di discussioni, abbiamo deciso di fare una transizione quest’anno, iniziando a ritagliarci un nuovo ruolo all’interno di questa istituzione. Intendiamo fare un passo indietro come membri ‘senior’ della Famiglia Reale e iniziare a lavorare per diventare economicamente indipendenti, continuando a supportare ... Leggi la notizia su dilei

