Lobotka Napoli, ultimatum degli azzurri al Celta Vigo: accordo vicino ma non ancora raggiunto, ecco la dead line Il Napoli insiste per Lobotka. E con legittime speranze. Come aveva preannunciato il suo tecnico alla vigilia, infatti, in occasione dell'ultima sfida del Celta Vigo il centrocampista è andato in tribuna. E la sera si è goduto in tv la gara degli azzurri, come raccontato su Instagram. La distanza tra i due club, secondo La Gazzetta dello Sport, è minima: il Napoli si spinge fino a 20, il Celta non scende sotto i 22. Un divario ampiamente colmabile, ma in tempi brevi: il club azzurro non ha intenzione di attendere oltre la giornata di sabato.

