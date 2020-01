Le prime grane inglesi di Ancelotti: i tifosi contestano i giocatori dell’Everton (Di mercoledì 8 gennaio 2020) E’ durata due partite appena la seconda luna di miele inglese di Carlo Ancelotti, due vittorie in due giorni all’esordio, poi la prima sconfitta in Premier col City e – soprattutto – il derby contro il Liverpool B perso meritatamente in FA Cup hanno rovinato il clima. Un gruppo di tifosi ha cercato il confronto con i giocatori, presentandosi all’allenamento di lunedì per chiedere lumi dopo la brutta sconfitta di Anfield. L’Everton non vince un derby da 20 anni e perdere contro i “ragazzini” di Klopp ha fatto ripiombare i supporter dei blues in un incubo che speravano di aver superato con l’arrivo di Ancelotti. All’ingresso del campo di allenamento hanno però trovato Marcel Brands, il direttore sportivo, che ha imposto il suo ruolo impedendo ai tifosi di comunicare direttamente con la squadra e rispondendo di persona alle ... Leggi la notizia su ilnapolista

