Lavazza debutta in Formula 1: accordo con la Williams (Di giovedì 9 gennaio 2020) Lavazza Official Team Partner della Williams. Debutto in Formula 1 per l’azienda italiana con il logo che comparirà sulle vetture di Russell e Lafiti. ROMA – Lavazza Official Team Partner della Williams. Debutto in Formula 1 per il marchio italiano che da diversi anni è leader mondiale della torrefazione grazie anche alla presenza in oltre 140 Paesi. Una scommessa importante per l’azienda che ha deciso di instaurare un rapporto di collaborazione con il team inglese. Si tratta di una prima volta per la società con il bran che comparirà non solo sulle divise e sulle auto di George Russell e di Nicholas Lafiti (con quest’ultimo la collaborazione ava avanti dal 2016) ma anche nel box e nell’area hospitality della scuderia. Lavazza scende in pista Una ‘scommessa’ per Lavazza che ha deciso di debuttare in questo mondo. “Siamo ... Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : Lavazza debutta in Formula 1: accordo con la Williams -