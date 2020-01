**L.elettorale: Iv, ‘no diritto tribuna, così si bypassa soglia al 5%’** (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Dopo la riunione della maggioranza sulla legge elettorale, fonti di Italia Viva, sottolineano che c’è un giudizio positivo sull’ipotesi di una legge elettorale proporzionale con soglia nazionale al 5%. C’è invece contrarietà rispetto a quello che viene definito diritto di tribuna, ma che rischia di non essere altro se non un modo di bypassare la stessa soglia del 5% e, dunque, di riportare a una frammentazione del quadro politico. L'articolo **L.elettorale: Iv, ‘no diritto tribuna, così si bypassa soglia al 5%’** CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

