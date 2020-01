GF Vip, Serena Enardu entrerà nella casa? Sorpresa per Pago (Di giovedì 9 gennaio 2020) La casa più spiata d’Italia comincia a riempirsi e già molti concorrenti hanno occupato gran parte degli spazi. Il prossimo ingresso è quello di Pago, ma non sa che nello studio accanto ad Alfonso Signorini c’è la sua ex, Serena Enardu. L’ex tronista di “Uomini e Donne” entra negli studi di Mediaset molto emozionata e apertamente rivela le sue sensazioni. «Oggi sono molto più lucida, ma ci sono tanti punti in sospeso. Ci siamo visti con Pago ma eravamo veramente stravolti. Era una storia che meritava di finire in un altro modo. Io sono una molto presuntuosa e difficilmente ammetto di aver sbagliato qualcosa». Mentre Signorini accoglie Serena Enardu nello studio del “Grande Fratello”, ecco che il cantautore Pago fa il suo ingresso nella casa dichiarando di voler ricominciare a vivere nonostante il forte sentimento che ancora prova nei confronti ... Leggi la notizia su velvetgossip

IdaDiGrazia : #gfvip Grande Fratello Vip 2020, Pupo difende Pago e attacca Serena Enardu: «E' in cerca di consensi»… - icarvsplume : RT @trash_italiano: Grande Fratello Vip 4, entra in gioco anche Serena Enardu? - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Grande Fratello Vip 4, entra in gioco anche Serena Enardu? -