Emma Marrone, la notizia che tutti aspettavano: l’annuncio su Instagram (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La giovane cantante pugliese se l’è vista davvero brutta poco tempo fa quando il tumore che la perseguitava già da anni era tornato a farsi sentire. Dopo l’operazione chirurgica la cantante ha ripreso alla grande le sue attività, ma in molti è rimasta la preoccupazione per le sue condizioni di salute. Emma Marrone, l’annuncio su Instagram Come dicevamo la cantante ha sorpreso tutti i suoi fan proprio poco fa con un post di Instagram nel quale dà un’importante e bell’annuncio e getta però anche un po’ di mistero sulle novità che la riguardano. La cantante ha voluto dunque dare la lieta notizia che la rende felice e rende felice tutti i suoi fan senza però spiegare di cosa si tratti. Ha poi invece fatto sapere della ricrescita dei capelli che è senza dubbio anche quella una bella notizia. Resta il mistero su quale sia questa novità che la riguarda e i fan non vedono l’ora di ... Leggi la notizia su howtodofor

