È il disimpegno che porta alla guerra (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È tutto vero quel che mezza America dice di Trump. Illuso, narcisista, erratico, le intimidazioni di questo leader non sembrano deterrenza razionale, con uso della forza, e spesso sortiscono risultati opposti a quelli delle politiche di dissuasione. È successo con la Corea del Nord, minacciata di po Leggi la notizia su ilfoglio

