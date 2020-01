Disastro aereo: boeing precipita poco dopo il decollo, 177 le vittime (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Bilancio drammatico per l’incidente aereo occorso nelle scorse ore in Iran: un boeing è precipitato poco dopo la partenza, le vittime sono 177. Notte d’inferno tra l’Iran e l’Iraq. Poche ore dopo il lancio missilistico della guardia rivoluzionaria contro le basi militari americane che ha portato alla morte di 80 persone, un aereo decollato dall’aeroporto … L'articolo Disastro aereo: boeing precipita poco dopo il decollo, 177 le vittime è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

