Da Acunzo a Giarrusso e Nesci. Ecco i morosi a Cinque Stelle. Solo un portavoce su 4 ha rendicontato tutti i mesi. In 11 casi le restituzioni si fermano al 2018 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Era (ed è) la ragione per cui il Movimento si è sempre posto e presentato come forza politica di differenza rispetto al passato. E i numeri, al di là di polemiche e dei conti che non tornano, restano: tra Parlamento e consigli regionali il Movimento Cinque Stelle ha restituito qualcosa come 106 milioni di euro. Il punto, però, è che se si preme su una caratteristica non richiesta – com’è appunto quella della restituzione di parte dell’indennità da parte dei parlamentari – nel momento in cui si viene meno all’impegno preso con i propri elettori, si rischia una doppia figuraccia. Ed è quello che il Movimento sta rischiando e per cui i probiviri si sono giustamente mossi. Non sono pochi, in effetti, quelli che non avrebbero i conti in ordine. Per capire la situazione di ognuno dei 312 eletti tra i pentastellati basta andare sul sito tirendiconto.it. Scorrendo la lunga lista ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

MPenikas : LN Da Acunzo a Giarrusso e Nesci. Ecco i morosi a Cinque Stelle. Solo un portavoce su 4 ha rendicontato tutti i mes… - StefanoGav : RT @Arte_e_Politica: #ANSA: Ecco i parlamentari #M5s che non hanno effettuato 'restituzioni' nel 2019. Andrea Vallascas; Paolo Nicol Romano… - marino29b : RT @Arte_e_Politica: #ANSA: Ecco i parlamentari #M5s che non hanno effettuato 'restituzioni' nel 2019. Andrea Vallascas; Paolo Nicol Romano… -