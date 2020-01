Bologna, cane abbandonato in aeroporto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Bologna, cane abbandonato nel parcheggio dell’aeroporto Marconi da una coppia di turisti statunitensi. I due hanno provato ad imbarcarlo ma quando hanno scoperto di non poterlo portare con loro a Mosca, l’hanno abbandonato chiuso nel suo trasportino tra le macchine parcheggiate. Una vicenda che ha dell’incredibile quella di un cane, una femmina di Jack Russell di pochi mesi, che ha rischiato di fare una brutta fine nel giorno prima dell’Epifania. I due turisti statunitensi erano diretti a Mosca e volevano far imbarcare anche la piccola cagnolina. Ma il personale addetto al check-in ha spiegato loro che non potevano farlo senza seguire un determinato percorso. Si trattava della documentazione sanitaria idonea che i due non avevano portato con loro. Ma i due non avevano nessuna intenzione di perdere tempo e hanno deciso di sbarazzarsi della loro cagnolina. Hanno ... Leggi la notizia su bigodino

