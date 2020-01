Bimbo scosso, la mamma indagata per omicidio preterintenzionale: rischia fino a 18 anni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La mamma di Padova che ha scosso con violenza il figlio di 5 mesi tanto da provocarne lesioni risultate mortali risulta indagata per omicidio preterintenzionale: è questa la decisione del pm Roberto Piccione. Se condannata, la donna rischia da 10 a 18 anni di carcere. In programma domani a Mestrino i funerali del piccolo Michele. omicidio preterintenzionale: è questa l’accusa a carico della mamma 29enne di Michele, il Bimbo di 5 mesi morto a Padova lo scorso 28 dicembre dopo essere stato scosso dalla donna con violenza perché non dormiva. La decisione è del pubblico ministero della città veneta, Roberto Piccione. Il genitore, se condannato, rischia dai 10 ai 18 anni di carcere. Tuttavia, si attendono i risultati dell’autopsia già effettuata sulla salma del piccolo e che dovrebbero arrivare a breve. Le indagini autoptiche dovranno stabilire il grado di violenza con cui il ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Bimbo scosso, la mamma indagata per omicidio preterintenzionale: rischia fino a 18 anni - news_confusenet : Bimbo scosso, la mamma indagata per omicidio preterintenzionale: rischia fino a 18 anni - zazoomnews : Bimbo scosso la mamma indagata per omicidio preterintenzionale: rischia fino a 18 anni - #Bimbo #scosso #mamma… -