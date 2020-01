Aereo precipitato in Iran: per gli 007 occidentali non è stato abbattuto da un missile (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La valutazione iniziale delle agenzie di intelligence occidentali è che l’Aereo di linea ucraino che è precipitato in Iran non è stato abbattuto da un missile. Lo ha indicato una fonte di sicurezza canadese. La fonte, che ha rifiutato di essere identificata, ha affermato che le agenzie ritengono che l’Aereo – modello Boeing 737 – abbia subito un malfunzionamento tecnico. Il jet della compagnia Ukraine International Airline si è schiantato poco dopo il decollo da Teheran, provocando la morte di tutte le 176 persone a bordo.L'articolo Aereo precipitato in Iran: per gli 007 occidentali non è stato abbattuto da un missile Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

