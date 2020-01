Addio Maggiolino: l’emozionante video di commiato (Di mercoledì 8 gennaio 2020) (foto da YouTube) Let it be dei Beatles come colonna sonora, molti riferimenti ai figli dei fiori, qualche cammeo e tanta emozione. La casa automobilistica Volkswagen, che un anno fa ha annunciato la fine della produzione del mitico Maggiolino per fare spazio ai modelli elettrici, ha deciso di rendere omaggio a uno dei suoi modelli più iconici con un commovente corto di animazione: The last mile. Il video, prodotto dall’agenzia Johannes Leonardo, evoca il ruolo avuto dal Maggiolino nella vita di tante persone, dall’infanzia alla vecchiaia, passando per la spensieratezza dell’adolescenza e per la costruzione della famiglia. Negli anni, infatti, l’auto si è affermata come macchina per tutti, democraticamente alla portata di chiunque. https://youtu.be/uKuYXNLGlOc Nel corto da un minuto e mezzo, accompagnato da una struggente versione di Let it be cantata da Pro Musica Youth Chorus, si ... Leggi la notizia su wired

