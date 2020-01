Volley femminile, Preolimpico europeo 2020: calendario 7 gennaio. Programma, orari e tv (Di martedì 7 gennaio 2020) Oggi lunedì 7 dicembre andrà in scena la prima giornata del torneo Preolimpico europeo 2020 di Volley femminile. Ad Apeldoorn (Paesi Bassi) otto tra le nazionali più importanti del vecchio continente si contendono l’unico pass per la rassegna a cinque cerchi. Non c’è l’Italia che ha già conquistato la qualificazione per le olimpiadi di Tokyo 2020. Ad aprire il Programma alle ore 13.00 la sfida Germania-Turchia (Pool B). La gara vede favorita la nazionale turca che ha vinto le ultime nove sfide contro le teutoniche. Polonia-Bulgaria (Pool A), che si giocherà alle ore 16.00, si preannuncia un match molto equilibrato. La nazionale polacca parte con i favori del pronostico viste anche le cinque vittorie in altrettanti precedenti ma non dovrà commettere l’errore di sottovalutare l’impegno, anche perchè otterranno l’accesso alle semifinali solo le prime due di ogni ... Leggi la notizia su oasport

