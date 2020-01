Un’applicazione per la dolce nonnina (Di martedì 7 gennaio 2020) Non è facile prendersi cura dei nonni, soprattutto quando raggiungono un’età in cui la loro salute e capacità cognitive iniziano a fallire sempre di più. Dicono che è difficile prendersi cura di un bambino ma lo stesso accade quando un membro della famiglia soffre di demenza senile. Questo è qualcosa che il giovane Logan Wells ha capito da quando aveva 15 anni. “Mia nonna si prendeva cura di me. Chi immaginerebbe che poi avrei fatto lo stesso per lei ? Sua nonna iniziò a soffrire di demenza e la sua situazione stava peggiorando. È una condizione degenerativa che significa che sono necessarie sempre più persone per aiutarla nelle sue piccole attività quotidiane. Logan e suo padre, Eric, notarono che la comunicazione era vitale. “C’erano schede per i compiti in tutta la casa. Calendari, ... Leggi la notizia su bigodino

