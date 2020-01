Ultime Notizie Roma del 07-01-2020 ore 12:10 (Di martedì 7 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla Francesco Vitale in studio il consiglio di sicurezza nazionale iraniana valutato 13 scenari per la vendetta dell’ Iran dopo L’assassinio del generale sulle mani e anche il più debole di questi sarà un incubo storico per gli Stati Uniti l’ha detto il segretario del consiglio contrammiraglio alisha cani citato da parte news sottolineando che la rappresaglia non avrà luogo in una sola operazione da cerimonia di sepoltura del generale ackerman la sua città natale ha visto la partecipazione di una folla enorme e la carta ha provocato almeno 35 morti e 48 feriti come riferito dai media locali Cambiamo argomento i soldati italiani hanno lasciato nel corso della notte americana Baghdad due giorni sotto il tiro dei mortai lo scrive la stampa secondo cui il trasferimento dal compound Union Ha riguardato tutti gli ... Leggi la notizia su romadailynews

