Terremoto oggi in Italia 7 gennaio 2020: scossa in provincia di Pesaro e Urbino | Scosse in tempo reale (Di martedì 7 gennaio 2020) Terremoto oggi 7 gennaio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle Scosse di Terremoto in Italia di oggi, martedì 7 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale. TUTTE LE Scosse Ore 03,15 – Terremoto in provincia di Pesaro-Urbino Un sisma di magnitudo 2.4 è stato registrato a Mercatello sul Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino, a una profondità di 9 chilometri. Ore 01,33 – scossa in provincia di Foggia Una scossa di Terremoto è stata registrata a Lesina, in provincia di Foggia. Il sisma, di magnitudo 2.3, è stato ... Leggi la notizia su tpi

SkyTG24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3.0 a Campotosto (L'Aquila) - infoitinterno : Terremoto in Emilia Romagna oggi, lunedì 6 gennaio 2020, scossa M 2.6 provincia Bologna - Dati Ingv - infoitinterno : Terremoto oggi in Italia, domenica 5 gennaio 2020: le ultime scosse registrate - Dati INGV -