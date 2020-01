Tennis, Challenger Bendigo 2020: Jannik Sinner subito eliminato, vince in due set Emil Ruusuvuori (Di martedì 7 gennaio 2020) Arriva una brutta battuta d’arresto per Jannik Sinner impegnato nel secondo turno del Challenger di Bendigo (Australia). L’altoatesino, che godeva di un bye e iniziava la sua avventura australiana dai sedicesimi di finale, è stato sconfitto dal finlandese Emil Ruusuvuori (n.121 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 2 minuti di partita. Un match decisamente sottotono quello del giovane altoatesino, troppo falloso e in grande difficoltà con il dritto, colpo con il quale il suo avversario ha fatto la differenza. Uscita di scena, dunque, anzitempo per Jannik, apparso anche in ritardo dal punto di vista della condizione fisica. Segnali, quindi, non troppo positivi in vista degli Australian Open (20 gennaio-2 febbraio), primo Slam che il 18enne nostrano affronterà dal main draw. Nel primo set l’avvio è all’insegna dell’equilibrio: entrambi i giocatori ... Leggi la notizia su oasport

