Taranto: Ex Ilva, operai occupano i cancelli della raffineria (Di martedì 7 gennaio 2020) La protesta e' scaturita a seguito del mancato finanziamento dell'integrazione salariale per i cassintegrati. Inoltre, i lavoratori del sindacato Usb chiedono l'immediata convocazione sul DL Taranto Leggi la notizia su firenzepost

HuffPostItalia : Taranto in apprensione. Riesame decide su Altoforno 2 dell'ex Ilva - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Taranto in apprensione. Riesame decide su Altoforno 2 dell'ex Ilva - Luisella49 : RT @HuffPostItalia: Taranto in apprensione. Riesame decide su Altoforno 2 dell'ex Ilva -