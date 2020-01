Sky: Giuntoli a Milano per Amrabat. Frenata per Lobotka (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Napoli prova a chiudere le trattative in corso, le ultime notizie di Sky Sport parlano di un incontro incorso a Milano tra Cristiano Giuntoli e gli agenti di Amrabat “In queste ore Cristiano Giuntoli é a Milano a trattare con gli agenti di Amrabat. C’è il sì del Verona, di Rrahmani e manca soltanto quello del centrocampista di origini marocchine. Colloquio tra il direttore sportivo del Napoli e gli agenti di Amrabat per la stretta finale”. Brusca Frenata invece per quanto riguarda il dialogo con il Celta Vigo per Lobotka “Il Napoli valuta tante alternative a Lobotka. Il club azzurro ha bisogno a tutti i costi di un calciatore con quelle caratteristiche, ma nelle ultime ore il Celta Vigo sembra voler rallentare l’affare per incassare più soldi dal Napoli. Il calciatore nella testa ha solo l’azzurro e vuole approdare in Serie A. La pista Lobotka ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Sky: #Giuntoli a #Milano per #Amrabat. Frenata per #Lobotka - ilNapolista - SiamoPartenopei : SKY - Amrabat al Napoli: Giuntoli incontra gli agenti a Milano, le ultime! Si complica l'affare Lobotka - cn1926it : SKY – #Giuntoli a Milano: colloquio con gli agenti di #Amrabat. Stretta finale, sì del #Verona -