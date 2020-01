Sanremo 2020: Rita Pavone e Tosca fra i 24 cantanti BIG, ecco i titoli delle canzoni in gara (Di martedì 7 gennaio 2020) Dopo gli spoiler e le prime rivelazioni ufficiali esplose fra San Silvestro e il giorno di Capodanno, Amadeus ha messo la parola fine ai tanti pettegolezzi nati attorno alla composizione del cast dei 22 (poi diventati 24) cantanti che gareggeranno nella categorie Big del prossimo Festival di Sanremo 2020. Un elenco che, come già anticipato, sarebbe dovuto essere composto inizialmente da soli 22 brani ma che – a sorpresa – è stato poi allungato a 24 brani, arrivando dunque ad includere all’ultimo momento ben due artiste in più nella rosa. Ma chi sono queste due artiste in più che si sono aggiunte? Qual è l’elenco completo dei 24 artisti Big in gara al Festival di Sanremo 2010? E soprattutto, quali sono i nomi dei rispettivi 24 brani che ascolteremo durante la settimana della nota kermesse ligure? Le risposte a tutte queste domande sono nel paragrafo qui in ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

