Sanremo 2020, i cantanti in gara a sorpresa diventano 24 (Di martedì 7 gennaio 2020) Sanremo 2020, ufficiali i nomi dei cantanti in gara nella settantesima edizione condotta da Amadeus: molti ex-talent, qualche prima volta. Aggiornamento 6 gennaio: i due nomi nuovi sono Tosca e Rita Pavone. Annunciati durante I Soliti Ignoti Speciale ecco tutti i 24 cantanti e le loro canzoni. Sanremo sarà su Rai 1 e RaiPlay dal 4 all’8 febbraio Sanremo 2020, i cantanti in gara e le canzoni Marco Masini Il Confronto Alberto Urso, il vincitore dell’edizione 2019 di Amici, Il sole a est Elettra Lamborghini, tra le altre cose, giudice dell’ultimo The Voice di Simona Ventura, Musica (e il resto scompare) Achille Lauro, visto di recente come co-conduttore di Extra Factor, Me Ne Frego Anastasio, vincitore di X Factor 12 Bugo e Morgan Sincero Diodato Fai rumore Elodie, ex-concorrente di Amici, Andromeda (canzone scritto da Mahmood e Dadust) Enrico Nigiotti, ex-concorrente di ... Leggi la notizia su dituttounpop

