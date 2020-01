Salvini su Di Maio: “Dice sempre che è colpa mia, basta con questo ritornello. Vada in Libia invece di parlare con Zingaretti di legge elettorale” (Di martedì 7 gennaio 2020) “Le critiche di Di Maio nei miei confronti sul Fatto Quotidiano? Secondo lui, è tutta colpa di Salvini. Questi sono ormai al governo da questa estate e dicono che sia colpa di Salvini. E’ un po’ noioso questo ritornello. Lo cambiassero“. Così, ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta l’intervista rilasciata dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Fatto Quotidiano e, in particolare, le sue dure parole sull’operato dell’ex ministro dell’Interno (“Salvini avocò totalmente a sé il dossier libico, puntando solo sull’immigrazione per farne un tema da campagna elettorale. Una scelta del tutto sbagliata”). Salvini non ci sta: “Fino ad agosto del 2019 l’interlocutore primo della Libia era l’Italia, perché ci vogliono bene, ci conoscono, ci amano. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

