Rudiger e il razzismo che forse non c’era: nessuna prova di cori contro di lui (Di martedì 7 gennaio 2020) Rudiger, il caso è chiuso. Non ci sono prove di cori o condotte razziste contro il difensore del Chelsea. La Polizia Metropolitana di Londra ha archiviato le indagini sull’episodio che prima di Natale aveva riportato il tema razzismo al centro della Premier. “Non ci sono prove a supporto delle accuse”, dice in un comunicato. I fatti Rudiger aveva protestato mimando una scimmia durante Chelsea-Tottenham. Con l’arbitro che aveva fermato il match per due minuti. Era stato appena espulso Son per una reazione sul difensore tedesco, e secondo lo stesso Rudiger dallo stadio erano partititi i soliti cori razzisti. Dopo il match, e le dichiarazioni anti-razzismo di tutti i protagonisti (a cominciare da Mourinho), la PFA, l’assocalciatori inglese aveva chiesto e ottenuto un intervento del governo sul razzismo nel calcio inglese. In seguito, poi, la Polizia aveva arrestato ... Leggi la notizia su ilnapolista

