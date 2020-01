Rapina a Nocera Inferiore: indagini in corso. Operato uno dei due feriti (VIDEO) (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Nocera Inferiore (Sa) – Sono in corso le indagini a Nocera Inferiore per risalire all’autore della Rapina nel corso della quale ieri sera, in via Giambattista Vico, è stato ferito un venticinquenne di origine cinese che, insieme al padre, gestisce un negozio nella strada. Questa mattina il giovane, come riferisce l’emittente televisiva Telenuova, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, per estrarre la pallottola che si è conficcata, per fortuna, in una zona non vitale dell’ addome. Il padre del ragazzo, anche egli ferito perché si è rifiutato di consegnare al Rapinatore l’incasso della serata, questa mattina ha aperto regolarmente il negozio. Al vaglio dei militari le riprese delle telecamere di VIDEOsorveglianza di cui il negozio è dotato. L'articolo Rapina a Nocera Inferiore: indagini in ... Leggi la notizia su anteprima24

