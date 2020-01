Rancore tra i big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo (Di martedì 7 gennaio 2020) Rancore è tra i big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone “EDEN”. L’artista torna sul palco del Teatro Ariston con un proprio brano, dopo la partecipazione dello scorso anno al fianco di Daniele Silvestri, in qualità di co-autore della canzone “Argentovivo” che ha ricevuto diversi riconoscimenti del Festival (Premio della critica “Mia Martini”, Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo). “EDEN” è un brano scritto da Rancore e prodotto da Dardust. Rancore parla del brano “Eden”: “Ho sognato l’Eden, poi un albero e una mela che si stacca e che inizia a rotolare. Mentre rotola ripercorre la storia dell’uomo, dall’inizio fino ai giorni nostri. Ho deciso di scriverci una canzone che raccontasse i tempi che stiamo vivendo e che parlasse di come, ancora una volta, l’uomo è di fronte a una scelta che potrebbe cambiare ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Rancore tra i big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo: RANCORE è tra i… - InkSonoro : @alessanFERRON @SanremoRai @Sanremo_2020 @SanremoFestFans @sanremo Attualmente la musica viene fruita in modi diver… - Popopozau : La tifoseria della #ASRoma è tra le più appassionate del mondo. Poi giri la medaglia e scopri che è anche piena di… -