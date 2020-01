Parma-Roma, Coppa Italia 2020: quando si gioca, data, orario, tv e programma (Di martedì 7 gennaio 2020) Torna a giocarsi la Coppa Italia, giunta agli ottavi di finale e alle prime partite del 2020. In una sfida programmata in una notte di metà gennaio dello Stadio Ennio Tardini di Parma, i ducali affrontano la Roma nell’ultimo confronto in assoluto di questa fase della competizione, vinta dai ducali per tre volte e dai giallorossi per nove. Per arrivare fin qui, il Parma ha eliminato il Venezia al terzo turno per 3-1 e il Frosinone al quarto turno per 2-1. Ci si trova nella parte bassa del tabellone, nella quale ci sarà con certezza una bianconera ai quarti di finale, sia essa la Juventus o l’Udinese. In campionato le due squadre sono vicine e insieme lontane, con i giallorossi al quarto posto con 35 punti e i gialloblu al settimo, ma con 25, allo stato attuale delle cose. I ducali stanno cercando, relativamente alla Coppa Italia, di riscattare il tonfo dell’annata ... Leggi la notizia su oasport

