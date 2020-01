Oslo da record, una sola vittima di incidente stradale in tutto l’anno (Di martedì 7 gennaio 2020) Il primato della sicurezza stradale spetta a Oslo. Nella capitale della Norvegia, che conta 673 mila abitanti, in tutto il 2019, è stata registrata una sola vittima di incidente: un uomo la cui auto ha colpito una recinzione. Per la prima volta in assoluto, nessun bambino sotto i 16 anni è morto nel traffico norvegese. Anche nel 2017, come riferisce il quotidiano locale Aftenposten, il numero di vittime di incidenti a Oslo aveva toccato un record positivo: i decessi erano stati solo tre. Nello stesso anno, la Norvegia ha registrato il numero più basso di decessi nel traffico in tutta Europa, con 20 incidenti per milione di abitanti. I dati della Statens vegvesen (un’agenzia governativa norvegese responsabile delle strade pubbliche nazionali e regionali) mostrano che, negli ultimi 50 anni, il numero di mortalità sulle strade della città di Oslo è diminuito drasticamente, rispetto ... Leggi la notizia su vanityfair

