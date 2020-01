Ilva, nel Milleproroghe salta l’integrazione salariale del 10% per chi è cassintegrato. I sindacati: “Rispetto impegni, è in intesa 2018” (Di martedì 7 gennaio 2020) L’integrazione salariale del 10% ai cassintegrati nelle aree di crisi complessa, alla fine, è scomparso dal decreto Milleproroghe. Carenze di coperture, la versione informale. Di certo un problema per chi, come i 1.600 operai ex Ilva rimasti in carico all’amministrazione straordinaria, vedrà l’assegno ridursi dal mese in corso. Per questo un gruppo di lavoratori aderenti al sindacato Usb ha occupato dall’alba di martedì la bretella stradale tra il siderurgico ArcelorMittal di Taranto e la raffineria Eni, nei pressi del varco mezzi pesanti, bloccando l’accesso ai cancelli. E tutte le altre sigle sindacali chiedono “chiarezza” e “rispetto degli impegni” al governo Conte 2, ricordando che l’integrazione è prevista da due accordi firmati in sede ministeriale, compreso quello del 6 settembre 2018 con ArcelorMittal che diede il via libera ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: Sento tante chiacchiere, ma fatti zero. Alitalia, Ilva, MercatoneUno sono nel caos. Centinaia di crisi az… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone. Le mire di #Conte, lo strappo di #Fioramonti, #M5S… - MatteoMarchini5 : Ilva, nel Milleproroghe salta l’integrazione salariale del 10% per chi è cassintegrato. I sindacati: “Rispetto impe… -