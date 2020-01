Il Sorrento supera l’Agropoli: decisiva la rete di Figliolia (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento (Na) – Una grande e fondamentale vittoria quella conquistata, domenica, in casa, dal Sorrento al cospetto dell’Agropoli. A commentare il match è l’autore del gol vittoria Simone Figliolia: “Era una gara da prendere con le molle visto che l’Agropoli era venuto per metterci in difficoltà. Abbiamo trovato un avversario fisico. È stato un match combattuto fino all’ultimo, il classico da girone H in cui non esistono vittime”. I gol: “Il primo è arrivato su palla inattiva: è stato fatto uno schema che ha liberato Cacace che ha messo in mezzo trovando la deviazione di un difensore. Il secondo Vitale ha servito Masullo che ha messo al centro e io ho spizzato di testa”. Grande momento: “Ci dobbiamo allenare bene per proseguire così. La bravura del tecnico Maiuri sta nel farci trovare sempre stimoli nuovi. ... Leggi la notizia su anteprima24

