Hoara Borselli: “Le sardine? Senza idea, senza nulla” - (Di martedì 7 gennaio 2020) Luana Rosato Hoara Borselli, che da tempo ha lasciato lo spettacolo per dedicarsi alla politica, spara a zero sul movimento delle sardine e dice la sua su Greta Thunberg Smentendo categoricamente qualunque desiderio di entrare a far parte del Grande Fratello Vip, Hoara Borselli ha spiegato di aver deciso di distaccarsi totalmente dal suo precedente percorso televisivo per dedicarsi alla politica. Sul suo ruolo di opinionista politica hanno avuto da ridire in molti e, intervistata durante la trasmissione radiofonica I Lunatici, la Borselli ha espresso il suo punto di vista in merito alle accuse piovute su di lei. “Per una bella donna può essere più complicato, perché il pregiudizio c'è. Ma anche giustamente. Io ho avuto modo di ragionare anche sulle polemiche che mi sono state mosse riguardo a questa cosa – ha esordito - . Capisco le persone che si chiedono in fin dei conti ... Leggi la notizia su ilgiornale

