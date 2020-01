Guida Tv mercoledì 8 gennaio 2020, i programmi di oggi (Di martedì 7 gennaio 2020) programmi tv di oggi mercoledì 8 gennaio – Natale Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Heidi Rai 2 ore 21:20 L’amica geniale (r) 1×01-02 (qui le trame) Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto? Canale 5 ore 21:40 Grande Fratello Vip 4 1a Puntata (qui i concorrenti – qui le info) Rete 4 ore 21:30 L’uomo di neve 1a Tv Italia 1 ore 21:20 Safe La7 ore 21:15 Atlantide Speciale Tv8 ore 21:30 Karate Kid – per vincere domani Nove ore 20:00 Supercoppa di Spagna Valencia – Real Madrid ore 22:00 Il giorno del giudizio Serie tv e film in Tv Guida Tv mercoledì 8 gennaio Le Serie Tv in Chiaro Rai 2 ore 21:20 L’amica geniale (r) 1×01-02 20 ore 21:10 Shooter 3×09-10 1a Tv Free (qui le anticipazioni) TopCrime ore 21:10 La Verità sul Caso Harry Quebert 1×03-04 (miniserie) Giallo ore 21 Shetland 1a Tv RaiPremium ore 21:15 Maria Teresa ... Leggi la notizia su dituttounpop

