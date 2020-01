Guerra all’Iran, gli Usa temono minacce con i droni: “Massima allerta per attacco imminente” (Di martedì 7 gennaio 2020) Sale la tensione tra Usa e Iran dopo la morte del generale Soleimani. Secondo due funzionari del Pentagono, citati dalla CNN, gli Stati Uniti sarebbero in allerta per la minaccia di "un imminente attacco con i droni", dopo aver rilevato movimenti nelle basi missilistiche di Teheran. Leggi la notizia su fanpage

