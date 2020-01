Ex calciatore ha il cancro, si fa mettere in sedazione: “Non posso continuare” (Di martedì 7 gennaio 2020) Il dolore è diventato talmente insormontabile che l’unica alternativa è l’incoscienza, per non poterlo sentire. Giovanni Custodero, ex calciatore, da anni cerca di guarire da un sarcoma osseo che gli ha tolto molto, quasi tutto, ed ora gli impedisce di vivere: così, ha annunciato su Facebook di aver deciso di essere messo in coma farmacologico, per non dover sopportare l’inimmaginabile. Affetto da un sarcoma da anni Le sue parole sono ricche di forza, nonostante sia stremato da una battaglia infinita. 27 anni, ex giocatore di calcio a 5 in C2 per il Fasano (è residente a Pezze di Greco, nel Brindisino), Giovanni ha subito l’amputazione della gamba sinistra per via della malattia ed è stato sottoposto a diversi estenuanti cicli di chemio e radio. L’annuncio su Facebook Oggi ha scritto ai suoi amici e follower di Facebook: “Ebbene si, eccoci arrivati alla battaglia ... Leggi la notizia su thesocialpost

