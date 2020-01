Esce il nuovo singolo di Elodie con Gemitaiz prima di Sanremo 2020 con Andromeda (Di martedì 7 gennaio 2020) Il nuovo singolo di Elodie con Gemitaiz arriva il 9 gennaio. Il brano anticipa l'approdo dell'artista romana sul palco del Festival di Sanremo, dal quale manca da tre anni e nel quale debutto tra i Campioni con il brano scritto da Emma, Tutta Colpa Mia. Il brano, che si intitola Non è La Fine, entrerà a far parte del nuovo album di inediti che prenderà il titolo di This Is Elodie e che sarà rilasciato in tutte le piattaforme digitali a cominciare dal 31 gennaio, mentre sarà nei negozi fisici a cominciare dal 7 febbraio. This Is Elodie è il nuovo album dal 7 febbraio "THIS IS Elodie, il mio nuovo album sarà fuori su tutte le piattaforme digitali ‪il 31 GENNAIO‬ (il cd sarà disponibile dal ‪7 febbraio‬). Domani fuori ‪a mezzanotte‬ la prima anticipazione “Non è la fine (feat. Gemitaiz)”. In bio trovate il link per il preorder e presave. Questo è più di un disco, è quello che ... Leggi la notizia su optimaitalia

