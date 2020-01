Eleonora Daniele è incinta, si commuove durante l’annuncio in diretta: “Aspetto una bambina” (Di martedì 7 gennaio 2020) Eleonora Daniele annuncia in diretta a “Storie Italiane” di essere incinta. La popolare conduttrice Rai aspetta una bambina. Lo ha confermato durante l’ultima puntata del suo programma, in onda su Rai1. “Mi chiedete sui social se sono incinta e volevo essere io a dirlo. Sì, sono incinta. Aspetto una bambina che chiamerò Carlotta” ha ammesso commossa. Leggi la notizia su gossip.fanpage

prestia_fabio : RT @see_lallero: Eleonora Daniele è incinta, l'annuncio in diretta a Storie Italiane (VIDEO) - Bordnassela : RT @see_lallero: Eleonora Daniele è incinta, l'annuncio in diretta a Storie Italiane (VIDEO) - AndreaFilocomo : RT @see_lallero: Eleonora Daniele è incinta, l'annuncio in diretta a Storie Italiane (VIDEO) -