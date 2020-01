Dramma a Milano, disabile annega in piscina (Di martedì 7 gennaio 2020) disabile annega in piscina a Milano. Il 32enne è stato colto da un attacco di panico durante un corso di nuoto. Inutili i tempestivi soccorsi. Milano – disabile annega in piscina a Milano. Il Dramma è avvenuto nel pomeriggio di martedì 7 gennaio 2020 in una struttura di Quarto Cagnino. Il 32enne, secondo le prime ricostruzioni, stava facendo un corso di nuoto quando è stato colto da un attacco di panico. Inutili i primi soccorsi del bagnino e i successivi del personale medico. All’arrivo all’ospedale ‘San Carlo’ è stato constatato il decesso. Toccherà agli inquirenti a chiarire meglio la vicenda con il magistrato che nelle prossime ore potrebbe autorizzare l’autopsia sul corpo della vittima. disabile morto a Milano, la ricostruzione Al vaglio degli inquirenti la dinamica di questa morte ma la prima ricostruzione fa pensare ad un fatale ... Leggi la notizia su newsmondo

