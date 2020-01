Cutrone Fiorentina: frenata nella trattativa con il Wolverhampton (Di martedì 7 gennaio 2020) Cutrone Fiorentina: frenata nella trattativa con il Wolverhampton per il giovane attaccante ex Milan. I dettagli Si registra una frenata nella trattativa tra la Fiorentina e il Wolverhampton. I viola sono alla ricerca di un attaccante dopo l’infortunio di Ribery e la delusione Pedro. Come riportato da Sky Sport, la proprietà cinese del Wolverhampton starebbe mettendo un freno per cercare di incassare di più dalla cessione del giovane attaccante, ex Milan. I viola continuano comunque a lavorare sulla trattativa per Cutrone. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

violanews : Pedro: si avvicina la cessione a titolo definitivo. Cutrone: la Fiorentina accetta il prestito con obbligo di risca… - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, in stand by l'operazione #Cutrone dal #Wolverhampton - Fiorentinanews : Trattativa in stand-by per Cutrone: la motivazione è di natura economica. I dettagli #Fiorentina… -