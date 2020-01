Classifica album più venduti del 2019: domina Ultimo, floppano i nomi blasonati (Di martedì 7 gennaio 2020) Ultimo Nuovo riconoscimento per Ultimo. L’album del giovane cantante romano, intitolato Colpa delle Favole, è il più venduto del 2019 con tre dischi di platino all’attivo. Sul versante dei singoli, l’anno appena trascorso è stato invece dominato da Fred De Palma, forte del successo della hit estiva Una Volta ancora (cinque dischi di platino). Classifica degli album più venduti nel 2019 Ultimo è presente per ben due volte nella top ten degli album: Peter Pan, rilasciato nel 2018, occupa infatti la quarta posizione della Classifica. Il podio della stessa chart è occupato da Salmo con Playlist Live (rilasciato il 6 dicembre 2019) da Machete Mixtape 4 del collettivo Machete di cui fa parte lo stesso Salmo. Continuano la graduatoria, a partire dal quinto posto, Persona di Marracash, pubblicato ad ottobre, Start di Ligabue, uscito a marzo, Paranoia Airlines di Fedez, edito ... Leggi la notizia su davidemaggio

