Bordoni: continui disagi in uffici anagrafici Municipio I (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – “La Casa comunale al rientro delle vacanze diventa una vera bolgia; oggi, in via Petroselli si sono accalcate centinaia di persone in fila anche solo per ritirare un atto: ed e’ una vergogna. L’utenza degli uffici anagrafici vive continui disagi nel I Municipio dove file di ore e proteste per ritirare i documenti sono sempre piu’ frequenti. Gli uffici, a fronte di tutti i potenziamenti che sono stati fatti, non possono dichiararsi sempre sotto organico e sotto pressione”. “I cittadini a Petroselli lamentano una sola coda per ritirare il numero di accesso ai servizi. I cinque stelle nonostante tutte le nuove assunzioni evidentemente hanno problematiche organizzative che non riescono a superare, gli uffici non vanno solo potenziati ma anche organizzati in modo piu’ funzionale per i cittadini. Inutile andare avanti a slogan e fare ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Bordoni: continui disagi in uffici anagrafici Municipio I: ROMA. BORDONI: IN MUNICIPIO I… -