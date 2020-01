Almeno 35 persone sono morte in una fuga di massa al funerale del generale iraniano Qassem Suleimani, a Kerman (Di martedì 7 gennaio 2020) La tv di stato iraniana ha detto che martedì Almeno 35 persone sono morte e 48 sono state ferite in una fuga di massa avvenuta durante la processione funebre di Qassem Suleimani, il potentissimo generale iraniano ucciso dagli Stati Uniti, Leggi la notizia su ilpost

insopportabile : Eccoci qua, 2020. Puntuali e pronti come ogni giorno per provare a cambiare il mondo o almeno per renderlo meno com… - SkyTG24 : Esplosioni a #Baghdad. Il #Pentagono invia altri 2.800 soldati in Medio Oriente. ?? Due razzi hanno colpito la gree… - Ughes181 : @ale_mansi @teo_acm Le riserve non fanno più schifo di Suso, al massimo fanno tanto quanto lui, visto che è inesist… -