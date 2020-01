Napoli, incidente stradale su via Acton: auto si ribalta, due feriti portati in ospedale (Di lunedì 6 gennaio 2020) incidente nella notte sua via Acton, all'ingresso della Galleria della Vittoria: due le automobili coinvolte, una di queste si è ribaltata. Ferite due persone, portate in ospedale: le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto ambulanze e forze dell'ordine per gestire il traffico, andato rapidamente in tilt. Leggi la notizia su napoli.fanpage

Incidente a Napoli Est - feriti due bambini : automobilista scappa ma perde la targa : Due bambini sono rimasti feriti nello scontro tra due automobili in via Ferrante Imparato, a Napoli Est; guariranno in 30 e 35 giorni. Una delle due automobili coinvolte è scappa ta, ma ha perso la targa ; la Municipale ha rintracciato il proprietario, che è stato denunciato per lesioni ed omissione di soccorso.Continua a leggere

Incidente sul lavoro a Napoli - due operai schiacciati da una gru : sono gravi : Grave Incidente sul lavoro , ieri mattina, in via del Sabotino, tra Miano e Secondigliano, periferia settentrionale di Napoli : durante alcuni lavori in strada, una gru si è ribaltata e ha schiacciato due operai che lavoravano sul cestello. Soccorsi immediatamente dal 118, sono stati portati in ospedale: le loro condizioni di salute sono gravi . Un grave Incidente sul lavoro quello che si è verificato ieri mattina in via del Sabotino, tra Miano e ...

Incidente sul lavoro a Napoli : gravi due operai schiacciati dalla gru : Nuovo Incidente sul lavoro a Napoli , dove due operai sono rimasti schiacciati da una gru che si è ribaltata improvvisamente, crollando su alcuni box auto. I due lavoratori, che si trovavano sul cestello, sarebbero in gravi condizioni. È accaduto nella mattinata di giovedì 2 gennaio, tra Miano e Secondigliano, in via del Sabotino.

Bus tampona auto : tre donne ferite nell’incidente sull’autostrada A16 Napoli -Bari : Tre donne sono rimaste ferite in un incidente sull' auto strada A16 Napoli-Bari : un auto bus di linea, per cause ancora in fase di accertamento, ha tampona to un'utilitaria. ferite le tre persone a bordo, illesi i passeggeri. Sul posto polizia stradale, ambulanze e vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto tra i caselli di Benevento ed Avellino Est in direzione Napoli.Continua a leggere

Incidente sul lavoro a Napoli - operaio schiacciato da una gru : è grave : grave Incidente sul lavoro , questa mattina, in via del Sabotino, tra Miano e Secondigliano, periferia settentrionale di Napoli : durante alcuni lavori in strada, una gru si è ribaltata e ha colpito un operaio . Soccorso immediatamente dal 118, l'uomo è stato portato in ospedale: le sue condizioni di salute sono gravi.Continua a leggere

Napoli - incidente stradale a Pianura in via Montagna Spaccata : donna investita - è gravissima : Una donna è stata investita da un'auto nella notte di San Silvestro a Napoli , in via Montagna Spaccata a Pianura . All'arrivo dei soccorritori del 118, attorno alle 2, la vittima dell' incidente era riversa al suolo, vegliata da marito in lacrime. La signora è stata trasportata in ospedale per essere sottoposta a un intervento chirurgico, è giudicata in pericolo di vita.Continua a leggere

Napoli - il vice questore Lomaistro muore in un incidente stradale. Il cordoglio del ministro Lamorgese : Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese , ha espresso al Capo della Polizia e a tutta la Polizia di Stato il profondo cordoglio per la scomparsa del vice questore Ciro Lomaistro , morto in un grave incidente stradale in via Solfatara a Pozzuoli, l’agente era in sella al suo scooter. L’ incidente si è verificato nei pressi del ponte Copin a poche decine di metri dall’abitazione della vittima. Il poliziotto, 50 anni, a ...

Incidente sulla A16 Napoli -Bari tra autobus e auto - la vettura si ribalta in autostrada : Un' auto bus dell'Air si è scontrato con un' auto mobile questa mattina, 16 dicembre, sull' auto strada A16 Napoli-Bari , in direzione Avellino all'altezza di Pomigliano d'Arco (Napoli). Illeso il conducente della vettura , che è stata sbalzata e si è ribalta ta più volte. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica.Continua a leggere

Napoli - galleria della Vittoria riaperta 14 ore dopo l'incidente : messo in sicurezza il pilone pericolante : La galleria della Vittoria è stata riaperta poco dopo le 17.30 su entrambi i sensi di marcia al termine dei lavori di messa in sicurezza del pilone interessato al violentissimo urto...

Napoli - galleria della Vittoria chiusa dopo l'incidente : duemila euro di multa al ventenne al volante : È stato un fortissimo impatto di un'auto di un napoletano di 20 anni, già identificato dalla polizia locale grazie ai filmati delle telecamere della zona, ad aver causato il danno...

Rapina iPhone a Napoli - la polizia lo insegue : incidente con lo scooter - è grave : Individuato grazie al servizio di geolocalizzazione del telefono cellulare l'uomo che la scorsa notte, alle 2,30, ha Rapina to una ragazza in via Giacinto Gigante a Napoli con la minaccia di una...

Esercitazione di soccorso nel golfo di Napoli : simulato incidente aereo in mare : A partire dalle 7 di domani martedì 12 novembre è stata pianificata nel golfo di Napoli un'Esercitazione internazionale di ricerca e soccorso aero-marittima, denominata...

