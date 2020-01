LIVE Campaccio 2020 in DIRETTA: trionfo etiope fra le donne con Fotyne Tesfay! Battocletti splendida sesta. Alle 14.15 gli uomini con Crippa (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.56: Gara tutta di testa per Tesfay che ha fatto l’azione decisiva ed ha vinto anche la volata partendo dal primo posto. Chelimo Kipkemboi non è riuscita a far valere le sue capacità in volata 13.55: Settimo posto per Roffino, ottava Zanne, nona Dossena 13.54: Che vittoria per Fotyen Tesfay!!! L’etiope fa volata di testa e si difende dal’attacco della kenyana Chelimo Kipkemboi, terzo poisto per la kenyana Kite, quarta Tariku, quinta Cherono e sesta l’azzurra Battocletti a 32″ 13.54: Volata a due, si stacca Kite 13.53: Tesfay continua a fare l’andatura, alle sue spalle Chelimo Kipkemboi e Kite 13.52: Mezzo chilometro al traguardo. Volata per tre 13.52: Tesfay, Chelimo Kipkemboi e Kite si giocheranno la vittoria 13.51: Battocletti è sesta a 11″ 13.51: Sui stacca anche Tariku dal gruppetto di ... Leggi la notizia su oasport

